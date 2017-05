Der wiedergewählte bulgarische Ministerpräsident Bojko Borissow (li.) bei der Amtsübergabe am 4. Mai 2017. Bildrechte: MDR/Frank Stier

Mit der 1979 geborenen Maria Gabriel präsentiert sich Bulgarien jung, modern und weltoffen. Nach einem Philologiestudium an der bulgarischen Universität Plowdiw und einem Master in Politikwissenschaften an der Sciences Po in Bordeaux, zog sie 2009 noch unter ihrem Mädchennamen Nedeltscheva für Borissows Partei "Bürger für eine Europäische Entwicklung Bulgariens" (GERB) in das EU-Parlament ein. Ihr Wirken in Parlamentskommissionen, u. a. für Bürger- und Frauenrechte und ihre Aufklärungsarbeit über die Verdienste der Bienen für die Artenvielfalt, haben ihr Anerkennung eingebracht und den Chef der Europäischen Volkspartei (EVP) Josef Daul als Trauzeugen. Seit 2014 ist sie stellvertretende EVP-Vorsitzende.