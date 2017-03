Athleten aus Osteuropa für Deutschland auf Medaillenjagd

Nach ihrem Sieg bei US-Open am 11. September 2016 ist sie Weltranglisten -Erste: Tennisspielerin Angelique Kerber. Sie wurde 1988 in Bremen geboren. Weil ihre Eltern einst aus Polen kamen, besitzt sie auch die polnische Staatsbürgerschaft. Inzwischen hat sie ihren ersten Wohnsitz auch nach dort verlegt. Auf die Frage, ob sie sich als Polin oder Deutsche fühle, antwortet sie: "Ich bin in Deutschland geboren, bin dort zur Schule gegangen und habe dort Freunde. Eigentlich habe ich mein ganzes Leben dort verbracht." Doch Identität sei ihr nicht so wichtig, sagt sie. Was hingegen zähle, seien gute Trainingsbedingungen. Und die seien in Polen, wo sie von ihrer Familie umgeben sei, halt am besten. Bildrechte: IMAGO