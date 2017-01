Bittere Kälte in Osteuropa

In Ungarn sind in diesem Winter etwa 100 Menschen erfroren. Mehr als in jedem anderen Land Osteuropas.

Viele der ums Leben gekommenen Ungarn sind Obdachlose. Seit 2014 ist es Obdachlosen in Ungarn verboten, auf öffentlichen Plätzen wie Bahnhöfen, Haltestellen und Unterführungen längere Zeit zu verweilen oder gar die Nächte zu verbringen. Um nicht von der Polizei aufgegriffen zu werden, ziehen sich die Obdachlosen in Wälder, unbewohnte Häuser, Nebengebäude und Keller zurück. Wenn sie dort in Not geraten oder sterben, wird es von niemandem bemerkt. Bildrechte: MDR/Piroska Bakos