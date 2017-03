Russland Eine Geschichte, die noch qualmt

In einer Rede vor der russischen Föderationsversammlung hat Präsident Wladimir Putin im Dezember 2016 die Richtung vorgegeben: Die Lehren aus der Revolution müssten "zur Versöhnung, zur Stärkung der gesellschaftlichen, politischen und bürgerlichen Einheit" führen, die im heutigen Russland erreicht seien. Die Spaltungen und Gegensätze der Vergangenheit dürften in der Gegenwart keine Rolle mehr spielen. Die Russische Historische Gesellschaft wurde mit dem Gedenken an den 100. Jahrestag der Revolution beauftragt. Zur Gesellschaft gehören die Leiter einer Reihe einflussreicher historischer Institutionen in Russland. Der Vorsitzende aber kommt aus der politischen Elite: Sergej Naryschkin ist zugleich Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes. Er hat bereits erklärt, das hundertjährige Jubiläum sei kein Grund zum Feiern, sondern vielmehr zum Nachdenken.

Um das zu verstehen, muss man sich die starke Orientierung an Staatlichkeit und Großmachtdenken vor Augen führen, die in der russischen Gesellschaft heute herrscht. Die Oktoberrevolution gilt in Russland heute trotz des folgenden Bürgerkriegs als der Ausgangspunkt für die Schaffung eines mächtigen Staates, der Sowjetunion. Die Februarrevolution hingegen setzte dem Zarenreich, das heute wieder ein hohes Identifikationspotenzial hat, ein Ende.



Die eklatanten Schwächen des zaristischen Systems werden heute oft ausgeblendet. Nach der Niederlage im russisch-japanischen Krieg wurde dem Zaren in der Revolution von 1905 unter anderem die Einrichtung der Duma abgerungen – eine Entwicklung, an die die Februarrevolution 1917 in vieler Hinsicht anknüpfte. Aber die Frage nach verpassten Chancen einer liberal-demokratischen oder freiheitlich-sozialistischen Entwicklung, die sich hier stellt, ist gegenwärtig nicht populär in Russland.