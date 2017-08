Wie ein Zarenfilm Russland immer tiefer in Unruhe versetzt

Dennoch - in einigen russischen Regionen wird der Film im Oktober wohl nicht an den Start gehen. Der stellvertretende Premierminister Dagestans hat sich ebenfalls in einem Brief an das Kulturministerium gewandt und darum gebeten, den Verleih in Dagestan zu untersagen. Auch Inguschetien will den Film nicht zeigen: "Wir werden den Film einfach nicht bestellen", heißt es vom einzigen Filmverleiher dort. "Wir werden niemals Streifen zeigen mit Szenen, die die religiösen Gefühle der Gläubigen verletzten, zu welcher Konfession sie auch gehören mögen…"