FlixBus will Marktführer in Tschechien werden

Wie das Unternehmen mitteilte, werden ab Donnerstag 17 innertschechische Ziele angesteuert - darunter Brünn, Pilsen, Budweis, Böhmisch Krumau und Karlsbad. Weitere Verbindungen sollen am 3. September folgen. In manchen Fällen werden die grünen Busse im 30-Minuten-Takt verkehren. So gebe es bis zu 28 Verbindungen pro Tag auf einer Strecke.

Griff nach der Marktführerschaft im Nachbarland

Die Ticketpreise beginnen bei 49 Kronen, umgerechnet rund zwei Euro. Durch das neue tschechische Inlandsnetz von FlixBus erhalten auch deutsche Fahrgäste durch Umsteigeverbindungen über Prag besseren Anschluss an viele mittlere und kleinere Städte des Landes. Das Unternehmen will den umkämpften Markt um den tschechischen Inlandsverkehr dadurch erschließen.

"Die neu in Betrieb gehenden Linien sind nur der Anfang", sagte der Chef der tschechischen Flixbus-Sparte, Pavel Prouza. "Bis zum Jahr 2018 wollen wir die Nummer eins auf den wichtigsten Linien werden und die gesamte Tschechische Republik an unser grünes Netz anschließen", kündigte der Manager an.

Aufstieg nach Liberalisierung des Fernbusmarktes in Deutschland

Flixbus bezeichnet sich selbst als "größten europäischen Busnetz-Betreiber". Das Unternehmen wurde 2011 unter dem Namen GoBus in München gegründet und Anfang 2013 in Flixbus umbenannt. Sein großer Erfolg begannn nach der Liberalisierung des Fernbusverkehrs in Deutschland im Jahr 2013. Damals wurde das De-facto-Monopol der Bahn im Fernverkehr aufgehoben. Mittlerweile versucht die Bahn die verlorenen Anteile zurückzugewinnen.

Die Zahl der Fernbuslinien hat sich seitdem von 86 auf 155 nahezu verdoppelt. Bereits im Jahr 2015 beförderten Fernbusse in Deutschland über 20 Millionen Passagiere und damit mehr als der innerdeutsche Luftverkehr, der auf etwa 16 Millionen Fluggäste kam. Seit der Fusion mit dem einstigen Mitbewerber "Meinfernbus" im Jahr 2015 gilt Flixbus als Marktführer in Deutschland mit einem Marktanteil von über 70 Prozent.