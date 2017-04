Präsident mit Wohnanhänger?

In jedem Fall gibt es auch an seinen Vermögensangaben erhebliche Zweifel. So warf ihm der Kreml-Kritiker Aleksei Nawalny erst im März in einem 49-minütigen YouTube-Video Korruption vor. Dafür bediente sich Nawalny öffentlich zugänglicher Unterlagen wie Firmen- und Grundstücksverzeichnissen. Diese ergäben, so Nawalny, dass Medwedew über ein Netz aus Strohmännern, Scheinfirmen und Fonds mehrere luxuriöse Grundstücke in Russland besitze, außerdem einen weitläufigen Weinberg in Italien und zwei Jachten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK