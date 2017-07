EU-Sanktionen gegen Polen "Dann könnte es auch ein Verfahren gegen Deutschland geben"

Ja, die nötigen Mehrheiten sind extrem hoch. Aber es gibt auch andere Gründe, gerade im Fall Polen. Schauen Sie sich mal die Berufung der Gerichte in den Mitgliedsstaaten an. Der Europarat hat mal festgestellt, dass dieses Verfahren den EU-Beitrittskriterien nur in vier Ländern genügt: in Frankreich, Italien, Norwegen und Dänemark. Also auch nicht in Deutschland! Schauen Sie sich mal an, wie das Bundesverfassungsgericht in Deutschland zusammengestellt wird oder Richter am Oberlandesgericht ernannt werden. Das ist ein großes Parteiengeschacher.