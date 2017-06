NATO demonstriert Stärke

Die sogenannte "NATO-Speerspitze" - eine multinationale Brigade für Schnelleinsätze - probt auf einem riesigen Truppenübungsgelände in Rumänien den Ernstfall: einen russischen Angriff. Die Botschaft ist klar – es geht um eine Demonstration militärischer Stärke. Bereits zum dritten Mal wird in Rumänien das VJTF-Konzept (Very High Readiness Joint Task Force) erprobt, das die NATO als Antwort auf die russische Annexion der Krim sowie die hybride Kriegsführung in der Ostukraine entwickelt hat. (Im Bild: Ein britischer Spähtrupp bei der NATO-Übung.) Bildrechte: MDR/Michael Mandlik