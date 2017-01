Viktor Orbán will NGOs "wegputzen"

Viktor Orbán in Băile Tușnad, Sommer 2014 Im Sommer 2014 schockte Viktor Orbán viele Beobachter, als er in einer Rede vor Studenten im rumänischen Băile Tușnad (ung. Tusnádfürdő) seine Vorstellungen von Ungarn als "illiberaler Demokratie" skizzierte. In derselben Rede sagte er über die NGOs: "Wir haben es also nicht mit zivilen Akteuren zu tun, nicht zivilen Akteuren begegnen wir, sondern mit bezahlten politischen Aktivisten, die in Ungarn ausländische Interessen durchzusetzen trachten.“ Bildrechte: dpa