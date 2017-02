Der Präsident hat einen Erlass zur Anerkennung von Dokumenten und Registrierungszeichen von Transportmitteln in der Russischen Föderation unterschrieben, ausgegeben an Bürger der Ukraine und Menschen ohne Staatsbürgerschaft, die ständig auf dem Gebiet der separaten ukrainischen Regionen Donezk und Lugansk leben.

Ein Demonstrant hält einen Pass der Donezker Volksrepublik in der Hand. Bildrechte: dpa

Diese umständlich formulierte Meldung erschien just in dem Moment, als sich in München die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und der Ukraine trafen, um mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow über weitere Schritte des Minsker Abkommens zu verhandeln. Die Meldung sorgte daher für Verwunderung, nicht nur in Deutschland.