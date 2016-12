Bukarest: Ceausescu und "Casa Poporului"

Im Mai 1991 beschloss die Regierung, dass der Volkspalast "planmäßig" fertiggestellt und für "soziale Zwecke" genutzt werden würde. Die Rumänen durften also auch weiterhin für ihren in seiner Monumentalität inhumanen Palast zahlen. Als er drei Jahre später offiziell eröffnet wurde, war von "sozialen Zwecken" keine Rede mehr. Stattdessen zogen beide Kammern des rumänischen Parlaments – Senat und Abgeordnetenhaus - in den flink in "Palatul Parlamentului" umbenannten Volkspalast ein. Freilich benötigen die Parlamentarier nur einen Bruchteil der Zimmer und Säle des Palastes. Was sich in den ungenutzten Räumen, Sälen und vor allem in den riesigen Kellergewölben befindet, darüber schweigt sich der rumänische Staat aus. Ebenso über die wahrscheinlich horrenden Kosten, die für den Unterhalt des Parlamentspalastes aufzubringen sind. Bildrechte: MDR/Annett Müller