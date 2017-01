Parteienverbote in Osteuropa

Donnerkreuz, Lettland "Lettland den Letten!" hieß der Wahlspruch der in den 1990er-Jahren wieder begründeten rechtsextremen Partei "Donnerkreuz", die es als lettische faschistische Partei bereits in den 1930er Jahren gegeben hatte. Die Donnerkreuzler warben für ein ethnisch reines Lettland und wollten gar eine lettische Religion etablieren. 1997 verübten Donnerkreuzler Sprengstoffanschläge auf ein russisches Denkmal in Riga, bei dem zwei ihrer Parteimitglieder ums Leben kamen. Die Partei wurde daraufhin verboten. (Das Foto zeigt ein Kreuz in der Kirche von Daugavpils, Lettland.) Bildrechte: IMAGO