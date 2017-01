Polen Parlamentsblockade und Massendemos

Tausende Bürger auf der Straße

Nach der nächtlichen Parlamentsblockade gingen am Samstag, den 17. Dezember, Tausende Regierungsgegner in Warschau auf die Straße. Sie zogen mit den Fahnen Polens und der EU vom Präsidentenpalast zu der inzwischen von der Polizei abgeriegelten Volksvertretung. Dabei riefen sie "Schande", "Medienfreiheit" und "Stoppt die Zerstörung Polens". Auch in anderen polnischen Städten gab es Proteste.

Polens Regierungschefin Szydlo verurteilte die Proteste der Regierungsgegner in einer Fernsehansprache. Bildrechte: dpa Die konservative Regierungschefin Beata Szydło reagierte mit einer Fernsehansprache an die Nation. Darin verurteilte sie die Proteste scharf, drehte den Spieß um und warf der Opposition Demokratieverstöße vor. "Man darf Polen nicht gegeneinander hetzen", sagte sie. Andere Politiker der regierenden Mehrheit gingen noch weiter und warfen der Opposition einen versuchten Staatsstreich vor. Innenminister Mariusz Błaszczak sprach von langfristig vorbereiteten Provokationen und lobte die Polizeibeamten, die gegen die Demonstranten vorgegangen waren.

Am 18. Dezember veranstalteten Anhänger der Regierung eine Gegendemonstration. Sie versammelten sich mit Nationalfahnen vor dem Präsidentenpalast und skandierten "Ganz Polen steht hinter der Regierung". Der stellvertretende Ministerpräsident Piotr Gliński sagte, "die Demokratie in unserem Land entwickelt sich völlig normal". Er kritisierte die Opposition, die seiner Meinung nach Zwietracht säe und es den Polen verwehre, sich in Ruhe auf die Weihnachtsfeiertage vorzubereiten.

Präsident Duda will vermitteln