Interview mit dem Abgeordneten Michał Szczerba

Es waren sehr ruhige Tage. Es war sehr nett, dass sich viele Warschauer vor dem Sejm versammelt haben nach ihren Familientreffen, um sich symbolisch solidarisch zu zeigen, mit den Abgeordneten, die im Sejm saßen. Und die Leute wussten natürlich, dass wir selbst nichts vorbereiten konnten, deswegen haben die Menschen uns Weihnachtsspeisen, Kuchen und Tee aus der Thermoskanne mitgebracht. Einfach menschliche Gesten der Solidarität. Und an Silvester werden wir uns natürlich auch lange erinnern. Wir haben die Feiertage einfach nicht im Kreis der Familie verbracht, sondern im Kampf um Werte, an die wir glauben.

Wir wissen nicht so richtig, warum wir den Saal verlassen sollten. Unserer Ansicht nach handelt es sich nur um eine Pause in der Debatte. Das heißt, der Sejm-Marschall, der das Fehlen eines Quorums im Sitzungssaal festgestellt hat, hat eine Pause verkündet und ist dann zur PiS-Fraktion gegangen, die in einem anderen Saal war, dem Säulensaal. Und plötzlich wurde vom PiS-Vorsitzenden beschlossen, dass die Debatte dort fortgeführt wird. Der Säulensaal ist einfach nicht geeignet für solch eine Debatte, weil es keinen Platz für 460 Abgeordnete gibt. Dort stehen nur 280 Stühle. Die regieren also ohne Medien, ohne gesellschaftliche Kontrolle. Und damit können wir nicht einverstanden sein.