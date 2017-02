Ukraine: Protest gegen Donbass-Kohle

Während vor dem Präsidialamt die Emotionen hochkochen, erinnern viele Kiewer auf dem Majdan an die Opfer der blutigen Auseinandersetzungen von 2014. Aus roten Kerzen wird die so genannte Trisub geformt – das ukrainische Nationalemblem in Form eines Dreizacks. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK