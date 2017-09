Geschenk oder Schrott?

Mit einer Videobotschaft auf Youtube haben die zwei zu einer außergewöhnlichen Abstimmung aufgerufen: "Daruješ auto Rómovi?" –etwa: "Würdest Du ein Auto an einen Roma verschenken?" Hintergrund der Aktion: Diskriminierung und Vorurteile gegenüber Roma sind in der Slowakei sehr präsent. Bei dem Battle Gogo vs. Rytmus wettet Rapper Rytmus, dass die Slowaken sich für die Verschrottung, also gegen die Roma-Familie entscheiden. Der junge Youtuber Patrik alias Gogo ist optimistisch: Die Slowaken werden für die Roma-Familie abstimmen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK