Massenproteste gegen Eilverordnung

Ärztliche Fehler und Gleichgültigkeit sind in Rumänien an der Tagesordnung. In den Spitälern, so eine Dunkelziffer, sollen allein zwischen 2007 und 2012 weit mehr als 700 Patienten durch fehlerhafte oder nicht erfolgte Behandlung gestorben sein. Konsequenzen hatte das bislang noch für keinen einzigen Mediziner. (Foto: Ein sterbendes Mädchen mit seiner verzweifelten Mutter in einem Hospital in der Hafenstadt Constanta 2001. Bildrechte: dpa