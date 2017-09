Russischer Oppositioneller Nawalny erneut verhaftet

Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny ist nach eigenen Angaben am Morgen in Moskau festgenommen worden. Wie Nawalny über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, haben Beamte des Innenministeriums in seiner Tiefgarage auf ihn gewartet und ihn mitgenommen. Nawalny, der gerade zu einer Protestaktion in Nishnij Nowgorod aufbrechen wollte, stellte ein Video der Szene online. Auch Nawalnys Anwalt Wadim Kobsew bestätigte der russischen Nachrichtenagentur Tass die Festnahme.