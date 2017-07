Nachdem Klaudia Jachira schon einige ihrer Clips veröffentlich hatte, merkte sie, dass etwas fehlt. Ein Partner. Und so trat PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski in ihr Leben. Als Handpuppe. Sie startete ein Crowdfunding, und mit dem Geld ihrer Fans kaufte sie die Puppe. Seitdem gehen Jaroslaw und Klaudia regelmäßig mit ihrer Satire-Show auf Tournee.

Für ihre Comedy-Clips bekommt Klaudia Jachira nicht nur Beifall. Sie werde angegriffen dafür, dass sie "beleidige" und "respektlos" sei, sagt sie. Dabei kritisiere sie gar nicht den Glauben an sich, sondern das, was an ihm verlogen sei. "Ich verstehe einfach nicht, wie die Kirche so viel Hass schüren kann und wie man als Christ Flüchtlingen die Hilfe verweigern kann!"