Tausende Lehrer streiken wegen Schulreform

Tausende Lehrer sind in Polen in einen Streik getreten. Der Protest richtet sich gegen die Folgen der Schulreform, die ab September 2017 in Kraft treten soll. Die Lehrergewerkschaft ZNP fürchtet Entlassungen und fordert eine Beschäftigungsgarantie und gleichbleibende Gehälter bis 2022.