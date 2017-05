Ukraine: Marjinka - Alltag im Krieg

Trotz des permanenten Beschusses, wagt sich der Elfjährige ab und zu in den Garten. Er weiß ganz genau, wann die Explosionen und Schüsse zu nahe kommen. Dann rennt er in den Keller. Der Junge kann verschiedene Waffentypen voneinander gut unterscheiden. Er weiß ganz genau, mit welcher Waffe und aus welcher Richtung gerade geschossen wird. Er sagt: "Ich habe keine Angst mehr! All das ist längst zum Alltag geworden. Nur wenn die Granaten landen, dann muss man sich schnell verstecken." (Über dieses Thema berichtet der MDR Aktuell im Fernsehen, am 12.05.2017, 17:45 Uhr.) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK