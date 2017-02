Schallplattenproduktion: Goldwertes Alteisen in Tschechien

Doch Totgesagte leben länger. Ein Schallplattenpresswerk im tschechischen 2.000-Seelen-Dorf Lodenice kann davon ein Lied singen. In der "Vinyl-Krise" in den 1980er und 1990er-Jahren stellte die tschechische Firma jährlich noch 400.000 Platten her. Heute sind es sage und schreibe 20 Millionen Platten – das sind 50 Mal so viele. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK