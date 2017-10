Ostdeutschland: Treuhand verkauft Betriebe

Jan Rudloff ist seit einem Jahr der Geschäftsführer des BASF Standortes in Schwarza. Schon in der DDR wollte er Chemiker werden. Aber als er 1989 in Ostberlin gerade sein Abitur machte, begann sich das Land aufzulösen. Er ging zum Studieren in den Westen. Bildrechte: Hoferichter & Jacobs