Roma-Architektur Ein Palast nur fürs Prestige

Wenn man Ihr Buch liest, stolpert man zunächst über den Begriff "Zigeunerpalast". Wie kommen Sie auf dieses Wort?

Die Roma, die solche Häuser besitzen, bezeichnen sie allesamt selbst als 'Zigeunerpalast'. Doch nach westlichem Verständnis sind viele dieser Bauten gar keine Paläste. Sie sind zum Großteil aus billigen Materialien gebaut oder besitzen lediglich Elemente, die auf einen Palast hindeuten.

Diese Bauten machen seit Jahren in Rumänien Schlagzeilen, auch weil sie dem Bild von der Roma-Minderheit so gar nicht entsprechen. Die meisten Roma darben in Slums oder in miesen Barackensiedlungen. Wer von ihnen kann sich hingegen einen Palast leisten?

Es ist nur eine verschwindend kleine Minderheit der Roma. Die meisten Häuser gehören Roma, die einst Kupferschmiede waren - im Rumänischen Kalderasch genannt. Sie haben einen ausgeprägten Unternehmergeist und nach der Wende begonnen, ihren Unterhalt im Altmetall-Handel zu verdienen. Viele der Häuser sind nach westlichem Verständnis keine Paläste, auch wenn die Besitzer sie allesamt als "Zigeunerpaläste" bezeichnen. Jedoch ist ein Großteil aus billigen Materialien gebaut oder besitzt lediglich Elemente, die auf einen Palast hindeuten. Man sollte auch nicht vergessen, hinter einem solchen Bau stecken eine Menge Leute, eine ganze Großfamilie, die ihn finanziert hat. Ein "Zigeunerpalast" in der rumänischen Gemeinde Ivesti. Bildrechte: Serban Bonciocat/igloopatrimoniu

Der Drang nach Eigentum wirkt ungewöhnlich für Roma, die lange Zeit ein nomadisches Volk waren ...

Ja, gerade die Kupferschmiede sind eine Roma-Gruppe, die teilweise erst in den 1960er-Jahren sesshaft wurde. Sie lebten in Wohnwagen, begannen später Häuser zu bauen, in oft räumlich abgetrennten sogenannten Zigeunersiedlungen in ländlichen oder urbanen Orten. Ich vermute, dass diese Gruppe eine Legitimation für ihr neues Leben wollte. Sie haben das Artefakt "Haus" aus der Kultur der Mehrheitsbevölkerung übernommen, ihm aber eine abgewandelte Rolle zugesprochen. Die neuen Häuser nutzen sie weniger als Wohnraum, sondern vielmehr als Prestigeobjekt. Sie sollen die Familie repräsentieren.

Wen sollen denn die Paläste beeindrucken?

Architekt Rudolf Gräf aus Timisoara: "Diese Bauten sind ein Kulturprodukt." Bildrechte: MDR/Rudolf Gräf Einerseits will man innerhalb der eigenen Roma-Gruppe ein Zeichen setzen, dass man ein gewisses Prestige erreicht hat, Respekt verdient und auch die schicksalhafte Fügung hatte, ein solches Haus bauen zu können. Andererseits sind die Häuser ein wichtiges Element, um neue Familienallianzen zu schmieden. Um in eine gute Familie einzuheiraten, muss man schon etwas vorweisen können. Oft erhält der Sohn ein solches Haus als Mitgift, die Gattin bringt die Möbel, Porzellanfiguren oder Wandteppiche mit ein. Familienhäuser sind ja auch in unserer Kultur ein Zeichen für soziales Prestige und in der Vergangenheit hatten sie alle auch eine gute Stube, in die die Gäste geführt wurden. Bei den Kalderasch ist die gute Stube ein ganzes Haus, in dem man Gäste empfängt und die wichtigsten Familienanlässe begeht - von der Geburt, über die Hochzeit bis zur Aufbahrung der Toten.

Wo leben die Eigentümer, wenn nicht im eigenen Palast?

Ihr Leben spielt sich viel im Freien und in der Sommerküche ab, im Winter lebt man teilweise auch in garagenähnlichen Räumen des Palastes. Bei meinen Recherchen 2003/2004 habe ich auch Roma getroffen, die neben ihrem neuen Haus noch immer in einem Zelt gelebt haben. Die neuen Häuser sind Ausdruck einer neuen Lebensart - Symbol für den Übergang von der nomadischen zur sesshaften Lebensweise und gleichzeitig Symbol für die Traditionen der Kalderasch, die sie sich trotz Wandels bis heute bewahrt haben. Viele der neuen Häuser verfügen über keine Toilette - ein Zeichen dafür, dass der profane, von sogenannten unreinen Elementen geprägte Alltag in den Prestige- und Festräumen nichts zu suchen hat.

Viele Paläste haben eine teils verwegene und verspielte Architektur. Wovon haben sich die Bauherren inspirieren lassen?