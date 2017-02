Der Baum des Jahres: Den Baum des Jahres 2017 finden wir in diesen Tagen nicht nur im Wald. Denn Fichten stehen in allen Größen überall als Weihnachtsbäume. Sie sind der Inbegriff der Weihnacht, stehen aber auch für Monokultur in deutschen Wäldern. Dr. Silvius Wodarz, dessen Stiftung seit 27 Jahren den Baum des Jahres ausruft, begründet es so: "Man kann zur Fichte stehen wie man will – dennoch haben wir ihr einiges zu verdanken." Bildrechte: MDR/Christian Voigt