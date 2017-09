Beschwerde einreichen: Konnte die Reiseleitung vor Ort den Mangel nicht beheben, dann sollte der Urlauber innerhalb eines Monats nach Rückkehr eine schriftliche Beschwerde an den Reiseveranstalter richten. In dem Schreiben müssen die Mängel aufgelistet und benannt werden. Zudem muss der Urlauber auch seine Forderung, die genaue Reisepreisminderung, angeben. Der Brief ist am besten als Einschreiben, eventuell mit Rückschein, zu verschicken.