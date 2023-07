Waldbrände im Urlaubsparadies Flucht von brennender Insel Rhodos: Wenn der Urlaub abrupt endet

Seit sieben Tagen wüten die Brände auf der beliebten Ferieninsel Rhodos in Griechenland. 19.000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Laut Angaben der dortigen Regierung ist es die größte Evakuierungsaktion in der Geschichte des Landes. Teilweise zu Fuß müssen Urlauber - viele auch aus Sachsen - aus ihren Hotels flüchten. Während viele Flugzeuge nach Rhodos gar nicht erst abheben, wollen Reiseveranstalter eine schnelle Rückreise aus Griechenland nach eigenen Angaben sicherstellen.