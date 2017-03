"Millionen Haushalten drohen ab 29. März schwarze Fernsehbildschirme!" Mit dieser hochdramatischen Schlagzeile versetzen Werbespots im Privatfernsehen und Händler seit Wochen Fernsehzuschauer in Aufregung. Aber so schlimm kommt es gar nicht. Nur das Antennen-Fernsehen DVB-T wird ab dem genannten Datum Schritt für Schritt bundesweit auf die neue Übertragungstechnik DVB-T2 HD umgestellt. Wer per Kabel, Satellit oder Internet fernsieht, ist überhaupt nicht betroffen.



Was muss man als Antennen-Fernsehnutzer wissen? Braucht man ein neues Gerät? Welchen Zusatznutzen bringt DVB-T2? Und wie ist der zeitliche Ablauf der Umstellung in Sachsen?



Diese und Ihre Fragen zum Thema beantworten wir im "Expertenrat" von MDR 1 RADIO SACHSEN am Dienstag.