Unseren Familiennamen bekommen wir mit der Geburt "vererbt". Er begleitet uns manchmal ein ganzes Leben, egal, ob er nun zu uns passt oder nicht. Früher, bei der Entstehung der Namen, war das anders. Da erzählten Familiennamen viel über den Träger. Diese Geschichten aufzuspüren, ist der Beruf von Namenforscher Prof. Jürgen Udolph.



Was bedeutet mein Name und wo liegt sein Ursprung? Das fragen sich viele Menschen. Ebenso interessiert viele, weshalb der Ort, in dem sie leben, so heißt, wie er heißt. Jürgen Udolph ist Professor für Namenkunde (Onomastik) und weiß jede Woche auf Ihre Fragen rund um Personen- und Ortsnamen eine Antwort. Der Leipziger Namenforscher erläutert immer montags im Nachmittagsprogramm von MDR SACHSEN - Das Sachsenradio spannende Familien- und Ortsnamen.