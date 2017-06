Unterdessen stellt die Landesregierung weitere finanzielle Hilfen für freiwillige Gemeindezusammenschlüsse in Aussicht. Innenminister Holger Poppenhäger sagte, neben den bereits geplanten 155 Millionen Euro für Strukturbegleithilfen und Fusionsprämien seien auch Gelder für besonders Not leidende Kommunen denkbar. In Frage kämen dafür 34 Städte und Gemeinden wie z.B. Schlotheim (Unstrut-Hainich-Kreis) und Bad Tabarz (Kreis Gotha).



Ministerpräsident Bodo Ramelow sagte der "Thüringer Allgemeinen" und der "Ostthüringer Zeitung", es solle "sehr schnell" gehandelt werden. Die für die freiwilligen Zusammenschlüsse versprochenen 155 Millionen Euro würden in jedem Fall im Landeshaushalt bereitgestellt.