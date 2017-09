Müritz-Hotel in Klink - DDR-Vorzeigebau wird gesprengt

Für 50 Millionen Ost-Mark errichtet und 1974 in Betrieb gegangen, wurde das Ferienheim "Müritz" am gleichnamigen See der Mecklenburger Seenplatte ein Vorzeigebau der DDR. Tausende DDR-Bürger rissen sich in den folgenden 15 Jahren um die raren Ferienplätze auch in dieser Luxusherberge.

Nicht alle kamen an die Reihe

Der Strand in Sichtweite - bis zuletzt punktete das Haus mit der Toplage am Müritz-See Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Über die Platzvergabe entschieden Gewerkschaft und Betriebe. Und selbstredend behielten die Verantwortlichen immer ein paar Plätze für sich und Bekannte zurück. So mussten viele DDR-Bürger lange oder gar vergeblich auf einen der hochsubventionierten FDGB-Ferienplätze warten. Und das "Müritz" war in der Saison stets ausgebucht.



In der Öffentlichkeit wurde das natürlich nicht thematisiert. In einer 1975 ausgestrahlten Reportage aus dem FDGB-Ferienheim Müritz zeigte das DDR-Fernsehen glückliche, entspannte Erwachsene und lachende, im See plantschende Kinder.

Üppige Verpflegung und viel Freizeitangebot

Im Ferienheim "Müritz" war für das Freizeitprogramm für Kinder gesorgt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Stolz verkündet der "Objektleiter", die Gäste würden in Klink "ein bis eineinhalb Kilo zunehmen". Und in der Tat biegen sich im Speisesaal die Tische – zumindest für DDR-Verhältnisse. Das "Mittagsgedeck" besteht am 28. August 1975 aus legierter Reissuppe und wahlweise Bohneneintopf mit Rindfleischsalat, Nudeleintopf, Znaimer Gulasch, Grönlandschnitten und Pökelkamm mit Sauerkohl. Als Nachspeise gibt es eine nicht näher definierbare rote Grütze mit einem Klecks Vanillesoße. Für die kleinen Gäste – in jedem "Durchgang" zählt man etwa 450 Kinder – gibt es ein eigenes Büffet und außerhalb des Speisesaals Bespaßung durch "entsprechendes Fachpersonal", zum Beispiel auf einem Pferdehof und in einer Töpferwerkstatt.

Gehobene Ausstattung u.a. mit Sauna Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Den Fernsehbildern nach bleibt kein Wunsch unerfüllt: Tischtennis, Sauna, Bootsverleih, sogar ein eigener Friseursalon – all das macht Klink zu einem Ferienparadies "made in GDR". Und alles zu einem Spottpreis. Ein Urlaub mit mehreren Kindern sei doch sicherlich sehr teuer, fragt die Reporterin einen Familienvater. Und möchte wissen, ob die Familie dafür lange habe sparen müssen. Ganz und gar nicht, entgegnet das angesprochene Familienoberhaupt, "denn sonst hätte ich dasselbe Geld gebraucht wahrscheinlich". Der Urlaub sei also im Prinzip billiger als zu Hause, ergänzt die Journalistin pflichtbewusst im Sinne der Staatspropaganda. Und natürlich haben sich alle wunderbar erholt, so das Fazit des gelenkten Interviews.

Bis 2015 als Hotel in Betrieb