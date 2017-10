Einsatz beim UEFA-Pokal

In den 70er- und 80er Jahren wurden die DDR-Elitekämpfer in diversen Bereichen eingesetzt: zum Teil bei der Bekämpfung von Schwerkriminellen und als Flugsicherheitsbegleiter nach Prag oder Budapest. Andererseits sicherten sie Großveranstaltungen ab, wie das UEFA-Pokalspiel von Lok Leipzig gegen Fortuna Düsseldorf am 12. Dezember 1973 in Leipzig. Im Gepäck der Einheit: Scharfschützengewehre, Maschinenpistolen, Ampullen mit Tränengas und Kampfmesser. Unter dem Schutz der DDR-Spezialeinheit AGM/S: Beim UEFA Cup Spiel am 12. Dezember 1973 gewinnt der 1. FC Lokomotive Leipzig gegen Fortuna Düsseldorf mit 3:0. Bildrechte: dpa

Das Anti-Terror Handbuch

Ausgebildet werden die Kämpfer auf Grundlage des sogenannten AGM/S-Handbuchs. Darin "wurde mit aller Deutlichkeit definiert, was unter 'offensiven tschekistischen Kampfmaßnahmen' in den Planspielen des MfS zu verstehen ist: der Übergang vom Kalten Krieg zum verdeckten Krieg, erreichbar z. B. mittels Zerstören, Vernichten, Beschädigen, Lahmlegen, Stören, Behindern, Desorganisieren, Demoralisieren, Verunsichern sowie durch Ausschalten und Liquidieren von Personen", schreiben Doreen Hartwich und Bernd-Helge Mascher von der Behörde für Stasi-Unterlagen in einem BStU-Fachbeitrag.

Auf Grundlage der geheimen Verschlusssache 005-389/73 verweisen die Autoren zudem auf Lehrinhalte, die das Thema Sprengungen betreffen: "Mit Hilfe von Skizzen wird dargestellt, wo z. B. Sprengladungen an Schienen und Stützpfeilern anzubringen sind, um den größten Effekt zu erzielen. Bei der Sprengung von Eisenbahntunneln wird darauf hingewiesen, dass eine Sprengung nur dann durchgeführt werden soll, wenn ein Zug in den Tunnel gefahren ist." Auch der Umgang und die Verwendung mit Brandmitteln und Napalmwerfern seien dort Bestandteil des Ausbildungsmaterials, so Hartwich/Macher.

Neue Heimat für Tupolew

Die geschichtsträchtige Tupolew Tu-134A, an der die DDR Anti-Terror-Einheit ihre Einsätze übte, hat seit dem 17. Oktober 2017 ein neues Zuhause im Flugplatzmuseum Cottbus. Zuvor stand sie in einem Obst- und Gemüsegarten in Grünz, Kreis Vorpommern-Greifswald. Der Besitzer ließ das 29 Tonnen schwere Flugzeug Anfang der 90er-Jahre aus einer geheimen Stasi-Kaserne in der Umgebung abschleppen und wollte darin ursprünglich ein Café einrichten.