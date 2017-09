.dd - Die Internetdomain der DDR

Überraschend aber wahr: Die DDR kam in den letzten Jahren ihres Bestehens noch mit DER Erfindung des 20. Jahrhunderts in Berührung: Denn in den 1980er Jahren wurde in den USA eine Liste angelegt, in der alle damals existierenden Länder ein eigenes Internetkürzel bekamen. Der Bundesrepublik Deutschland wurde .de zugewiesen, die DDR war mit dem Kürzel .dd vertreten.