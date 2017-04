Angelica Domröse und Horst Schulze in "Abschied vom Frieden". Ein Film gedreht nach dem autobiografisch getönten gleichnamigen Roman von F. C. Weiskopf. Erzählt wird die Geschichte einer Verlegerfamilie in der K.-u.-K.-Monarchie, die 1914 die politischen Umbrüche erlebt, die wenig später in den Ersten Weltkrieg führen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK