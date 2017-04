Besonders in der DDR galt das Motto "Braunkohle um jeden Preis". Die Braunkohle war der Treibstoff für ganze Industriezweige. Vor allem das südöstliche Brandenburg und das nordöstliche Sachsen, aber auch der Süden von Leipzig boten wertvolle Kohlegrundlagen für die Energiegewinnung. Wegen der Ölkrise stand das Öl als wichtiger Rohstoff aus der Sowjetunion für die Energiegewinnung nicht mehr zur Verfügung. So lautete der Auftrag des Politbüros weitere Tagebaue zu erschließen und die Kohlegruben gänzlich auszuschöpfen. Die dadurch bedingte Umsiedlung großer Teile der Bevölkerung wurde in Kauf genommen. Gerade ältere Dorfbewohner haderten mit den Folgen ihres erzwungenen Umzugs. So war es keine Seltenheit, dass Rentner ihre alten Bauernhäuser gegen Zimmer in Altenheimen oder Plattenbauwohnungen in Großstädten tauschen mussten.



Widerstand gegen die beschlossenen Umsiedlungen regte sich nur selten. Viele der Dorfbewohner befanden sich in dem Dilemma, dass ihre Arbeitsplätze auch an dem Braunkohleabbau hingen. In fast jeder Familie gab es zumindest einen, der sein Geld in der Kohle oder in den Kraftwerken verdiente. Die meisten nahmen so die Übersiedlung in eine andere Gegend für den Erhalt der Arbeitsstelle ohne Protest in Kauf.