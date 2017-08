1925: Leipzig fährt elektrisch!

Einige Jahre boomt das Geschäft mit elektrisch angetriebenen Automobilen. Allein in Deutschland produzieren rund 30 Firmen Elektroautos. Doch Wagen mit Verbrennungsmotoren machen das Rennen. Schon damals, meint Historiker Ulf Morgenstern, hätten die Leute so getickt wie wir heute. Dieser eine Vorteil, fahren zu können, wann man will, habe die Menschen offenbar seinerzeit schon dazu bewogen, dem Verbrennungsmotor den Vorrang zu geben. Und auch die damals sehr bescheidene Geschwindigkeit der Elektromobile erweist sich ziemlich schnell als handfester Nachteil.