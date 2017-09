Geheimnis um die Buchenwald-Geige gelüftet

Sie ist ein Zeugnis der Trauer, die Geige des Schriftstellers Bruno Apitz, der mit seinem Roman "Nackt unter Wölfen" Weltruhm erlangte. Nur wenige wissen, dass Apitz in seiner acht Jahre währenden Gefangenschaft im KZ Buchenwald immer wieder auf dem Instrument spielte. Das wichtigste Ereignis, zu dem die Klänge der Geige erklangen, war die illegale Trauerfeier für Ernst Thälmann. Apitz soll für den KPD-Vorsitzenden, der am 18. August 1944 in Buchenwald ermordet wurde, das Lied "Unsterbliche Opfer" gespielt haben.

Viele weitere Stücke wie das Lied "Kopf hoch" sollen mit Hilfe dieser Geige komponiert worden sein. Die Untergrundmusik sollte die Gefangenen zum Durchhalten ermutigen, erklärt der Vizedirektor der Gedenkstätte Buchenwald, Rikola-Gunnar Lüttgenau. Apitz soll bei Kulturabenden im KZ als Regisseur und Conférencier stets auf der Geige gespielt haben. Bruno Apitz habe das Instrument erst im KZ erst durch den Tausch gegen ein anderes Instrument erhalten. Als das Lager 1945 befreit wurde, hat Apitz die Geige mit sich genommen haben. Seine spätere Frau vermachte die Geige in den 1990er-Jahren der KZ Buchenwald-Gedenkstätte. Die Geige sei, so Violinist Matthias Wollong, Erster Konzertmeister der Staatskapelle Dresden, mindestens 150 Jahre alt und soll einen hervorragenden Klang haben.

Schriftsteller Bruno Apitz Bildrechte: Akademie der Künste Berlin, Bruno-Apitz-Archiv

Bruno Apitz wurde 1958 mit dem Roman "Nackt unter Wölfen" weltberühmt. Das Buch wurde in 30 Sprachen übersetzt und mehrmals verfilmt. Im Buch beschreibt Apitz die Rettung eines jüdischen Kindes im Konzentrationslager. In der DDR gehörte das Buch zum Schulstoff - es galt als Beweis für die Widerstandsfähigkeit und den Humanismus der Kommunisten. Apitz hatte es bis zu seinem Tod verwundert, dass er es in so späten Jahren noch zu solchem Ruhm brachte, so seine Frau Marlies Apitz.