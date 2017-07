Oft wird eine zweite Weichenstellung am Anfang der Einheit unterschätzt – das Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG). Es wurde noch im Juni 1990 von der frei gewählten Volkskammer beschlossen und sollte die Verwerfungen der sozialistischen Agrarpolitik mit ihrer einseitigen Konzentration auf genossenschaftliche und industrielle Wirtschaftsformen korrigieren. Stattdessen wollte man eine vielfältig strukturierte Landwirtschaft fördern, in der sich Genossenschaften und bäuerliche Familienbetriebe ergänzen. Privateigentum und Chancengleichheit aller Betriebsformen sollten damit gesichert werden. LPG-Mitglieder bekamen bei einem Austritt aus der LPG erstmals die Möglichkeit einer Vermögensbewertung.

Sie konnten ihr Land auf Wunsch wieder selbst bestellen, als sogenannte Wiedereinrichter, oder anderen Interessenten verpachten bzw. verkaufen. Die strukturelle Anpassung der ostdeutschen Agrarlandschaft an die soziale Marktwirtschaft ging in der Praxis nicht ohne Reibungen und Ungerechtigkeiten vonstatten. Sie betraf insgesamt 5,8 Millionen Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche (LN), 850.000 Beschäftigte und über 4000 Betriebe, die durchschnittlich 1300 ha LN bewirtschafteten (Durchschnitt in den alten Bundesländern 35 ha!). Als besonders konfliktreich sollte sich die Umwandlung der LPG in eingetragene Genossenschaften und andere Rechtsformen herausstellen.

Unlautere Mittel im Kampf um das LPG-Erbe

Großbetriebe als Erben von Guts- und sozialistischer Großraumwirtschaft