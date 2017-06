Die Pionierorganisation "Ernst Thälmann" war nicht nur im Schulsystem und in der Kinderbetreuung der DDR fest verankert. Mit zentralen Einrichtungen von Thüringen bis Mecklenburg konnten Kinder durch die ganze Republik auf die Reise geschickt werden. Durch ein System aus Belobigungen und Auszeichnungen wurde so schon früh an die Leistungsbereitschaft appelliert. Galt es bereits als eine Auszeichnung den Pionierpalast besuchen zu dürfen oder an einem der 48 Zentralen Pionierlager in den Ferien teilzunehmen, war es das Größte für einen Thälmann-Pionier, für sechs Wochen in die Pionierrepublik delegiert zu werden.

In dieser Funktion waren ständig rund 1.000 Pioniere am Werbellinsee zu Gast. Auch außerhalb der Ferienzeiten konnte von jeder Schule nur ein Delegierter durch den so genannten Freundschafstrat entsendet werden. Lag der Aufenthalt in der Schulzeit, so wurden die Teilnehmer an der Lagereigenen Schule, vor allem politisch, unterrichtet. Die restliche Zeit wurde mit Pioniernachmittagen oder in den verschiedenen Arbeitsgemeinschaften verbracht. Teilnehmer kamen aus der ganzen Republik und der Besuch durch die Eltern erfolgte in der Regel erst nach drei Wochen. Neben strengen Tagesplänen wurde auch ein Lager-Tagebuch geführt, in dem sogar das Schauen der "Aktuellen Kamera" pflichtgemäß eingetragen wurde. Nach dem sechswöchigen Aufenthalt kehrten die Kinder geschult und "in ihrem sozialistischen Klassenstandpunkt gefestigt" in ihre Heimatorte zurück.