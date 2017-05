Der Putz bröckelt von der Fassade. Hinter den grauen Fensterscheiben ist nur trübes Schwarz. Schmutzig steht das Haus inmitten der Innenstadt. Leerstand. Es ist ein Problem in vielen ländlichen Regionen. In einigen mitteldeutschen Städten liegen sogar bis zu 20 Prozent der Wohnungen brach. Doch die Bürgermeister oder die Bauämter können oft nichts gegen diese Schandflecken tun – außer notdürftig zu sichern

Die Ursachen für den Leerstand sind bekannt. Die Menschen wandern aus den kleineren Städten in die Metropolregionen. So ist etwa in Altenburg, Zeitz, Bitterfeld-Wolfen oder Plauen fast jede sechste Wohnung leer. Dies geht aus den aktuellsten Zahlen zu diesem Phänomen, dem Mikrozenzus 2011, hervor. Danach fehlen im touristisch hochattraktiven Görlitz sogar für jede fünfte Wohnung die Mieter.