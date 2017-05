Ein halbes Jahr nach der Ankündigung sind in Sachsen und Thüringen nur wenige sogenannte Reichsbürger entwaffnet worden. In Sachsen mussten nach Recherchen des MDR-Magazins "exakt" seit November bislang lediglich drei Reichsbürger ihre Waffen abgeben. Das ergab eine Umfrage bei den Landkreisen. In Thüringen blieb die Zahl der bisher entwaffneten Reichsbürger laut Innenministerium einstellig. In beiden Ländern sind jedoch insgesamt mehr als 100 bewaffnete Reichsbürger bekannt, in Sachsen etwa 55, in Thüringen etwa 50.