Wenn der Fiskus erbt

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind in den vergangenen Jahren immer häufiger als Erbe eingetreten. Das ergab eine Umfrage des MDR-Magazins „exakt“. Den größten Anstieg verzeichnete Sachsen-Anhalt. Das Land erbte 2006 nur 42 Mal, zehn Jahre später wurde der Fiskus bereits 594 Mal als Erbe eingesetzt, wie eine Sprecherin des Finanzministeriums „MDR-exakt“ mitteilte.

In Sachsen stieg die Zahl der Erbfälle im gleichen Zeitraum um rund 60 Prozent. Gab es vor zehn Jahren noch 733 Erbfälle, waren es 2016 bereits 1.156, so Stefan Wagner, Geschäftsführer des Staatsbetriebes Zentrales Flächenmanagement (ZFM). Der Freistaat Thüringen erbte laut Finanzministerium im Jahr 2016 genau 688 Mal – fast drei Mal so viel, wie vor zehn Jahren.