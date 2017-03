Tod durch Verbrühen

Letzte Ruhestätte für Werner F. Er starb vor einem Monat. Zum Verhängnis geworden war ihm ein einfaches Bad in einem Pflegeheim in Sachsen-Anhalt. Hier in der Villa Terra in Beyernaumburg sollen sich die Bewohner wohl fühlen. Zwei Mitarbeiterinnen wollten den 79-Jährigen baden. Dabei passierte das Unglück: Werner F. erleidet schwere Verbrühungen. Kurz nach dem Vorfall gibt ein Geschäftsführer dem MDR ein Interview. Das Heim sieht die Schuld bei den Mitarbeitern.

Die uns berichtet haben, dass sie eben den Bewohner in das Wasser mit dem Lifter herabgelassen haben und dort erst gemerkt haben, dass das Wasser zu heiß war. Laut Schilderung der beiden Mitarbeiter ist es quasi während des Herablassens erst festgestellt worden und dann war es quasi auch schon zu spät. René Pischel, Mitglied der Geschäftsleitung Villa Terra

Wegen eines Schlaganfalls konnte der halbseitig gelähmte Mann nicht auf sich aufmerksam machen. Wie das Ganze genau ablief, ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft. Der 79-Jährige wird in die Spezialklinik für Brandverletzte im Klinikum Bergmannstrost in Halle gebracht. Sechs Tage später verstirbt er hier. Wir treffen den verantwortlichen Chefarzt Frank Siemers. Er zeigt uns den typischen Befund nach einer Verbrühung mit heißem Wasser.

Hier liegt eine zweitgradige Verbrühung vor, was dann zu blasigen Abhebung der Haut führt und wir gehen dann eben so vor, dass wir den Patienten in unserem Aufnahmebad dieser Prozedur unterziehen, diese Blasen abtragen, die Wunden reinigen ... Frank Siemers, Chefarzt des Brandverletztenzentrums in Halle

Werner F. hatte solche Verletzungen vermutlich am ganzen Körper. Jährlich werden Im Brandverletztenzentrum Halle 35 Fälle von schweren Verbrühungen behandelt. Je älter der Patient, desto dünner die Haut, ein wesentlicher Faktor für den tragischen Ausgang im Fall des Heimbewohners. Frank Siemers erklärt, warum diese Verletzungen letztendlich zum Tod des Patienten geführt haben.

Letztendlich ist ein tödlicher Verlauf damit zu erklären, dass große Flächen so stark betroffen sind, dass die Haut sich nicht mehr alleine erholt, nicht mehr regeneriert und dadurch es dann zu Einschwemmungen von Entzündungszellen in die Blutlaufbahn kommt und es dann zum multiplen Organversagen kommt. Frank Siemers, Chefarzt des Brandverletztenzentrums in Halle

Das betroffene Pflegeheim in Beyernaumburg. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Bereits eine Temperatur von 48° C kann innerhalb von fünf Minuten zu drittgradigen Verbrühungen und damit zum Tod führen. Bei 52° C genügt eine Minute. Bei 56° C sind es nur noch 15 Sekunden. Schwere Verbrennungen in Pflegeheimen sind keineswegs selten. Deutschlandweit finden wir allein elf Fälle in den vergangenen sieben Jahren, acht davon mit tödlichem Ausgang. Besonders dramatisch: der Tod einer 55-Jährigen Schwerstbehinderten in einem Heim in Norderstedt.

Vor Ort wollen erfahren, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Doch die Heimleitung will uns kein Interview geben. Anwalt Florian Schiefer vertrat die verantwortliche Pflegerin. Sie hatte die Bewohnerin in über 50° C heißes Wasser gesetzt. Das Gericht befand: Grob fahrlässig. Das Urteil für die Pflegerin: Neun Monate auf Bewährung. Der Anwalt kritisiert zwar, dass das Heim nicht in die Verantwortung gezogen wurde, sieht die Hauptschuld aber bei seiner Mandantin.

Sie war diejenige die die Dame dort verletzt hat und die Verletzungen führten nachweislich zum Tod der Dame. Also gab es an der Strafbarkeit der Dame überhaupt gar keinen Zweifel. Und meine Mandantin, das war mein Eindruck, war mit ihrer eigenen Schuld und damit fertig zu werden mehr beschäftigt, als nun was beim Urteil rauskommt. Florian Schiefer, Rechtsanwalt

Vorfälle, die sich vermeiden lassen. In einer Hamburger Hochschule treffen wir den Qualitätsberater Roland Lapschieß. In seinem Seminar warnt er Pflegekräfte davor, die Gefahr von heißem Wasser zu unterschätzen und erklärt, wie sich die Wassertemperatur durch einen sogenannten Verbrühschutz begrenzen lässt.

Verbrühschutze sind nicht vorgeschrieben in Pflegeeinrichtungen. Ein Verbrühschutz kann aber verhindern, dass Wasser einläuft, das wärmer als 45° C ist. Das kann man machen. Eine deutsche Industrienorm empfiehlt in Pflegeheimen sogar eine Maximaltemperatur von 43° C. Eine gesetzliche Verpflichtung fehlt allerdings. Roland Lapschieß, Qualitätsmanagement-Berater

Ein Verbrühschutz hätte möglicherweise auch den Tod von Werner F. verhindern können.

Weshalb ist in einem Bad wie in der Villa Terra kein solcher Schutz vorgeschrieben? Wir fragen nach beim verantwortlichen Ministerium in Sachsen-Anhalt. Schriftlich heißt es: "... weil es sich hier um ein Pflegebad handelt, das von den Bewohnerinnen und Bewohnern (…) nicht allein genutzt wird, sondern ausschließlich unter der Aufsicht des Pflegepersonals."

Wurden vom Ministerium mögliche Fehler des Personals nicht berücksichtigt?