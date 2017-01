Vom Leipziger Hauptbahnhof bis zu Andrés sogenannter Wohnung ist es nicht weit. Die Adresse? Unklar. Der 33-Jährige lebt in einer der Abrisshallen auf einer Brache hinter dem Bahnhof.

So schlimm ist es gar nicht hier hinten zu schlafen. Schlimm ist halt die Kälte. Es ist ziemlich kalt nachts. Gut, ich habe jetzt drei Schlafsäcke, aber das hilft manchmal auch nicht. André Krebs, Obdachloser

Seit André 14 ist, lebt er auf der Straße. Seither hatte er zweimal einen Mietvertrag, doch wegen Mietschulden verlor er die Wohnungen. Schon sechs Wochen haust Andre in dieser Halle, ohne Strom, ohne fließend Wasser, ohne WC. Dennoch zieht André das Alleinsein einem Mehrbettzimmer im Obdachlosenheim vor. Dort würde man nur beklaut, meint er. Außerdem sind in diesen Unterkünften Drogen und Alkohol verboten. Die Bewohner der Hallen heizen und kochen mit offenem Feuer. Nicht ungefährlich.

Die Polizei schaut gerade jetzt im Winter oft nach dem Rechten. Das hat eine tragische Vorgeschichte: Innerhalb von wenigen Wochen starben auf dem Areal zwei Menschen. Wahrscheinlich eine umgekippte Kerze wurde einem der beiden obdachlosen Männer zum Verhängnis. Der Mann hieß Artur, soll aus Estland stammen. Er starb unweit von Andrés Unterkunft auf dieser Matratze. Der verkokelte Schlafplatz ist frei zugänglich. Auch wenn die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft laufen.

Rund zwei Dutzend Menschen sollen in den Lagerhallen leben, die Bewohner nennen es: ihre Stadt. Doch wem gehört das offen zugängliche Brachland überhaupt? Polizei und Stadt sagen, das Gelände gehört der Deutschen Bahn. Die Bahn wiederum teilt uns mit, es gehöre einer Hamburger Immobiliengesellschaft. Diese sagt, das Areal sei nicht mehr in ihrem Besitz. Niemandsland mitten in der Boom-Town.

Eine Führung durch die "Obdachlosenstadt". Nadine zeigt Sigi das Quartier. Sie wohnt schon seit drei Jahren in den Hallen. Sigi wird ab morgen obdachlos sein. Die beiden kennen sich vom Betteln vor dem Hauptbahnhof. Sigi muss seine Wohnung räumen und braucht, jetzt mitten im Januar, dringend ein Dach über dem Kopf. Doch warum leben überhaupt Menschen freiwillig in diesen heruntergekommenen Hallen und riskieren bei Minusgraden ihre Gesundheit und ihr Leben?

Ich finde es halt chillig hier. Da ist keiner, der einen stresst. Zu Silvester hier war es so was von ruhig, ohne Scheiß, da gab es kein Theater, da war keine Sau. Das war herrlich. Also, man kann hier abends grillen ohne dass einem einer auf den Sack geht. Nadine, Obdachlose

In Leipzig gibt es 98 Übernachtungsplätze in Obdachlosenheimen. Direkt neben den Lagerhallen betreibt die Bahnhofsmission ein Tagescafé. Der Italiener Carlo Arena ist Chef der Bahnhofsmission. Er weiß, dass die angebotene Hilfe längst nicht alle erreicht. In direkten Gesprächen versuchen er und seine Mitarbeiter gerade im Winter, die Menschen von der Straße zu holen.

Da machen wir eine Runde und bieten unsere Hilfe an. Aber in der Hälfte der Fälle wird diese Hilfe, manchmal dankend, manchmal wenig dankend abgelehnt. Ich habe persönlich keine Erklärung. Es gibt immer Menschen, die sich sozusagen an keine Regeln halten möchten. Carlo Arena, Cafébetreiber