Fast ein Jahr nach dem Brandanschlag auf das bezugsfertige Flüchtlingsheim "Husarenhof" in Bautzen ist ein schockierendes Video aufgetaucht, das dem MDR-Magazin Exakt zugespielt wurde. In dem Handyvideo dokumentiert der Mitarbeiter einer Baufirma die durch die Brandstiftung verursachten Schäden und beendet seinen Rundgang mit den Worten: "Sieg Heil! Gute Arbeit…." Abschließend wird ein brandzerstörter Raum mit den Worten kommentiert: "Hier das können sie noch bewohnen, die Kanaken".

Das Video sorgt erneut für Diskussionen über den Umgang mit Rechtsextremismus in der Stadt. Valentin Lippmann, Parlamentarischer Geschäftsführer und innenpolitischer Sprecher der Grünen im sächsischen Landtag, beschäftigt sich intensiv mit fremdenfeindlichen Vorfällen in Bautzen. Zu dem Video aus dem "Husarenhof" sagte er gegenüber Exakt: "Das ist natürlich schockierend, wenn hier eins zu eins rassistische und neonazistische Positionen wieder gegeben werden. Das zeigt, wie tief offensichtlich dort bis in die Gesellschaft die Verankerung von Menschen mit solchem Gedankengut vorhanden ist."