Auch die Landeshauptstädte von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen jährlich Kosten für Beisetzungen einplanen. In Dresden seien 2015 in 263 Fällen Ausgaben von rund 422.000 Euro angefallen, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Die Landeshauptstadt Magdeburg musste eigenen Angaben zufolge im selben Jahr für 81 Fälle rund 120.000 Euro ausgeben. Erfurt habe in 122 Fällen Kostenerstattungen in Höhe von insgesamt etwa 250.000 Euro übernommen, sagte eine Sprecherin der Stadt.