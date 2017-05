Andreas Zick Bildrechte: dpa

Dem ARD-Magazin FAKT sagte Zick, es habe sich um eine "ungeheuer durchorganisierte Aktion" gehandelt. Unter einer einheitlichen Uniformierung "jenseits der Trikots" hätten sich "äußerst unterschiedliche Gruppen" zusammengetan - Ultras, Teile der rechtsextremen Szene sowie normale Fans, die sich stark mit ihrem Verein identifizierten. "Diese verschiedenen Gruppen waren da vereint. Das hat eine neue Qualität", sagte der Experte.



Anhänger von Dynamo Dresden waren am 14. Mai in Karlsruhe in einheitlichen, militärisch anmutenden Outfits aufgetreten. Hunderte von ihnen randalierten in der Stadt und stürmten das Stadion. Während des Spiels zündeten sie Pyrotechnik. 15 Polizisten und 21 Ordner wurden verletzt. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes hat Ermittlungen eingeleitet, ebenso die Polizei.