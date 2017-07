EU-Kommissionsvize Frans Timmermans sagte am Mittwoch in Brüssel, die Behörde werde das Verfahren nach Artikel 7 EU-Vertrag "sofort" auslösen", wenn die Regierung tatsächlich Richter des Gerichtshofs in den Ruhestand zwinge. Artikel 7 ist die schärfste Waffe der EU, weil sie den vorübergehenden Entzug des Stimmrechts für einen Mitgliedsstaat vorsieht. Sie wird wegen ihrer politischen Sprengkraft in Brüssel auch "Atombome" genannt. Zur Anwendung kam sie noch nie.

Gleichzeitig kündigte EU-Kommissionsvize Timmermans ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren an, sollte die Justizreform in Polen tatsächlich in Kraft treten. Das Verfahren ist dreistufig: In einem ersten Schritt erfolgen Warnbriefe, in einem zweiten die Verhängung von Zwangsgeldern. Greift das nicht, folgt als letzter Schritt eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH).



Auf die am Mittwoch angekündigten Vorbehalte der EU-Kommission hat die polnische Regierung nun einen Monat Zeit für eine Antwort.