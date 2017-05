Zu diesem Zeitpunkt ist Putin seit eineinhalb Jahre Russlands Präsident. Seine Macht ist noch nicht gefestigt. Und er scheint in Deutschland einen Verbündeten zu suchen. Er spricht auf Deutsch und lobt die deutsche Kultur, "das technische Denkvermögen und kaufmännisches Geschick". Das Herz Russlands sei "für eine vollwertige Zusammenarbeit und Partnerschaft geöffnet". Die Abgeordneten reagieren mit stehendem Applaus. In Deutschland herrscht Putin-Euphorie.

Wladimir Putin am 25. September 2001 in Berlin Bildrechte: dpa

Zunächst ist noch alles in Ordnung. Der ehemalige Kanzler Gerhard Schröder und Wladimir Putin zelebrieren öffentlich ihre "Männerfreundschaft". Sie laden sich wechselseitig zu ihren Geburtstagen ein und schwitzen gemeinsam in der Sauna. Zu dieser Zeit ist es Putin offenbar noch wichtig, wie er in Deutschland wahrgenommen wird. Das wird auch in seiner Bundestagsrede deutlich. Er präsentiert Russland als den idealen Partner für ein starkes, demokratisches Europa. "Der Geist der Demokratie und der Freiheit" habe "die überwiegende Mehrheit der russischen Bürger ergriffen". Man unterstütze die europäische Integration und sehe sie mit Hoffnung: "Wir tun das als ein Volk, das gute Lehren aus dem Kalten Krieg und aus der verderblichen Okkupationsideologie gezogen hat."